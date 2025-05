Detenuto produceva alcol nel carcere di Biella, una volta scoperto ha aggredito un agente

BIELLA – Un detenuto del carcere di Biella è stato sorpreso a produrre alcol nella sua cella. L’uomo faceva macerare frutta in un secchio per farla fermentare e produrre così alcol da bere e presumibilmnete rivendere. Una volta scoperto ha aggredito l’agente penitenziario.

A dare la notizia è Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del Sindacato autonomo polizia penitenziaria: “Il detenuto è andato in escandescenza e vani sono stati i tentativi di riportarlo alla calma, tanto che a un certo punto ha cominciato a tirare calci al poliziotto colpendolo al volto e al braccio. Portato in ospedale, l’agente ha avuto dieci giorni di prognosi”.

“Il rinvenimento è avvenuto – spiega Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, – grazie all’attenzione, allo scrupolo e alla professionalità del personale della polizia penitenziaria in servizio. Sarebbe opportuno dotare al più presto la polizia penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato. Il personale di polizia penitenziaria è stremato dai logoranti ritmi di lavoro a causa delle violente e continue aggressioni. Ed è grave, ad esempio, che pur essendo a conoscenza delle problematiche connesse alla folta presenza di detenuti stranieri e psichiatrici, le autorità competenti non sia ancora state in grado di trovare una soluzione. Così non si può andare più avanti: è uno stillicidio continuo e quotidiano. Anche la gestione dei detenuti stranieri e di quelli con problemi psichiatrici merita attenzione e una urgente e compiuta risoluzione. Bisogna potenziare anche le espulsioni degli stranieri per fare scontare loro la pena nelle carceri dei Paesi di provenienza. Certo è che la loro presenza ha fatto aumentare il numero degli eventi critici nelle carceri2.

