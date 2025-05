In Piemonte tornano i Cuori di Biscotto di Telethon: un gesto d’amore per le mamme 

TORINO – Si avvicina un appuntamento importante per la solidarietà e la ricerca scientifica: il 3 e 4 maggio, anche in Piemonte, tornano i Cuori di Biscotto di Fondazione Telethon, disponibili in 86 punti di raccolta distribuiti sul territorio regionale. L’iniziativa, parte della campagna “Io per lei”, celebra la forza delle “mamme rare” e invita tutti a sostenere la lotta contro le malattie genetiche rare attraverso un semplice, ma significativo gesto d’amore.

Organizzata in prossimità della Festa della Mamma, la campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impegno quotidiano delle mamme che si prendono cura dei loro figli affetti da patologie genetiche. Con una donazione minima di 15 euro, sarà possibile ricevere uno dei deliziosi Cuori di Biscotto, realizzati artigianalmente dalla storica pasticceria genovese Grondona, disponibili in tre gusti e in edizioni limitate con scatole colorate e collezionabili, simbolo di momenti speciali della giornata.

In Piemonte, i volontari di Telethon, UILDM, AVIS, Anffas, UNPLI, Azione Cattolica e i giornalai aderenti al SI.NA.GI distribuiranno i biscotti presso 86 punti di raccolta. Oltre a contribuire alla ricerca, i partecipanti potranno portare a casa un dolce simbolo di solidarietà, perfetto anche come regalo per la Festa della Mamma.

I Cuori di Biscotto, sono disponibili anche nello shop solidale sul sito di Telethon. Ogni scatola contiene 18 biscotti e include una cartolina con una storia e un QR code per scoprire una sorpresa speciale.

