Concerti di Vasco a Torino: proteste dei residenti per degrado e inciviltà

TORINO – Durante le giornate dei concerti di Vasco Rossi allo Stadio Grande Torino, alcuni residenti della zona hanno denunciato episodi di degrado urbano e comportamenti incivili da parte dei fan accampati o in attesa fuori dall’impianto sportivo.

Video girati dai balconi delle abitazioni vicine mostrano alcune persone che urinano e defecano tra le auto parcheggiate lungo il controviale, in pieno giorno e senza alcun rispetto per il decoro pubblico o la privacy dei residenti.

A segnalare la situazione è stato il consigliere comunale Pierlucio Firrao (Torino Bellissima), che ha diffuso i video sui social, in particolare su Instagram, attirando l’attenzione delle autorità locali.

“Scene di ordinaria follia nei dintorni dello stadio Comunale per i concerti di Vasco – ha commentato – Abbiamo informato la polizia municipale e richiesto un rafforzamento dei controlli.”

Il secondo live del rocker è previsto per questa sera, sempre allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Nei giorni scorsi, via Filadelfia è stata occupata da decine di tende: molti fan si sono accampati per giorni per guadagnare un posto in prima fila all’apertura dei cancelli.

La questione riporta al centro il dibattito sulla gestione dell’ordine pubblico e dei grandi eventi in città, soprattutto nei quartieri residenziali ad alta densità abitativa.

