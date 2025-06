Errani e Vavassori in finale al Roland Garros nel doppio misto

PARIGI – Il tennis mondiale parla italiano e il Roland Garros non fa eccezione. La coppia mista Sara Errani – Andrea Vavassori si è qualificata per la finale battendo in semifinale Zhang-Arevalo con il punteggio molto netto di 6-2 6-3.

La coppia azzurra affronterà i vincenti della seconda semifinale tra Krawczyk/Skupski e Townsend/King per giocarsi un titolo che a Parigi manca dal 1958, quando Nicola Pietrangeli si impose insieme alla britannica Shirley Bloomer.

Sara Errani, regina del doppio, è già in semifinale anche con la compagan di sempre Jasmine Paolini. In campo venerdì. Intanto Musetti e Sinner sono in semifinale nel singolo maschile. L’Ital-tennis vola su Parigi!

