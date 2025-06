Cerano, recuperato il corpo di un 29enne: sarebbe annegato finendo nel canale

CERANO – Sono in corso le indagini per fare luce su quanto accaduto a un uomo di 29 anni trovato morto in un canale.

Il corpo del 29enne, infatti, è stato ritrovato a Cerano, in provincia di Novara, in un canale in via Camerona; recuperato dai vigili del fuoco di Novara, il ragazzo sarebbe morto annegato.

Quanto successo risalirebbe alla scorsa notte, su una strada piuttosto periferica. Sul luogo era presente anche il personale medico del 118 che purtroppo ha potuto soltanto constatare il decesso del 29enne.

Immagine di repertorio

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese