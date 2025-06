Marracash a Torino: fan già in fila per il concerto record allo stadio Grande Torino

TORINO – Nonostante il caldo torrido, con temperature quasi tropicali, la passione per la musica di Marracash ha già portato decine di fan a radunarsi davanti allo stadio Comunale Grande Torino, in attesa del concerto in programma in serata.

I cancelli apriranno solo tra molte ore, ma alcuni gruppi sono già accampati all’ombra di piazza d’Armi, armati di acqua, teli e biglietti alla mano. L’obiettivo: conquistare le prime file sotto al palco e vivere uno spettacolo ravvicinato con il “King del rap”.

Quello di Marracash è un appuntamento storico: è infatti il primo rapper italiano a esibirsi in un tour negli stadi. Un traguardo che segna un punto di svolta nella storia del rap tricolore.

In scaletta, il rapper milanese proporrà un viaggio attraverso la sua trilogia musicale, composta dagli album Persona, Noi, Loro, Gli Altri e È finita la pace, accompagnato da ballerini, performer e persino un’orchestra dal vivo.

L’atmosfera cresce ora dopo ora, in attesa dell’inizio di uno degli eventi più attesi dell’estate torinese.

