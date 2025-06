ZOOM Torino inaugura le nuove Cascate Zambesi: un’estate di divertimento tra natura e avventura

CUMIANA – ZOOM Torino, il primo bioparco immersivo d’Italia, inaugura ufficialmente le Cascate Zambesi, una nuova area tematica che promette un’estate ricca di emozioni, giochi e scoperta per tutta la famiglia. Si tratta di un playground acquatico immersivo che, tra spruzzi, scivoli e cascate scenografiche, trasporta i visitatori nel cuore dell’Africa meridionale.

Collocata accanto all’area di Malawi Beach, la nuova sezione del parco si ispira al leggendario fiume Zambesi e alla sua straordinaria biodiversità. L’ambientazione – curata nei minimi dettagli – richiama la natura selvaggia con rocce scolpite, corsi d’acqua e giochi interattivi che consentono ai più piccoli di divertirsi in tutta sicurezza, imparando al tempo stesso a conoscere l’importanza ecologica dei grandi fiumi africani.

A completare l’esperienza, una spiaggia di sabbia bianca con oltre 50 ombrelloni in paglia e lettini dove i genitori possono rilassarsi mentre i bambini giocano. Le Cascate Zambesi si affiancano così ad altre due amatissime attrazioni estive del parco: Bolder Beach, dove si può nuotare accanto ai pinguini africani, e Malawi Beach, con la sua grotta che permette di osservare gli ippopotami sott’acqua.

L’apertura di questa nuova area segna anche l’inizio ufficiale della stagione estiva di ZOOM, che negli anni si è affermato come punto di riferimento per famiglie, turisti e amanti della natura. Il parco ospita oltre 300 animali di 80 specie, suddivisi in 13 habitat immersivi senza barriere visibili tra uomo e animale. Tra i più iconici: il Serengeti con zebre e giraffe, la Rupe del Masai Mara con il maestoso leone e l’Isola dei Lemuri.

Oltre all’intrattenimento, ZOOM Torino continua a distinguersi per l’impegno nella conservazione e nell’educazione ambientale, offrendo un’esperienza che unisce avventura e consapevolezza ecologica.

