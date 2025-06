Elisa Longo Borghini, dominio tricolore: terza vittoria consecutiva ai Campionati Italiani

VERBANO CUSIO OSSOLA – Elisa Longo Borghini ha conquistato oggi, sabato 28 giugno, la sua terza maglia tricolore consecutiva, la sesta in carriera nella prova in linea, confermandosi la regina assoluta del panorama nazionale. Alla sua straordinaria collezione vanno aggiunti anche sette titoli italiani a cronometro.

Un dominio netto, costruito con intelligenza tattica, potenza e determinazione, sulle strade di Darfo Boario Terme(Brescia), in una giornata segnata da caldo torrido e ritmo altissimo. Longo Borghini, portacolori della UAE Team ADQ, ha gestito la corsa sin dalle prime battute, lanciando l’offensiva decisiva a 22 chilometri dall’arrivo, nel circuito finale.

Le avversarie, compresa Elisa Balsamo (cuneese e grande attesa di giornata), non hanno potuto fare altro che inchinarsi. Dopo aver perso contatto già sulla prima salita decisiva, la piemontese non è più riuscita a rientrare. Alle spalle della vincitrice, Monica Trinca Colonel ha conquistato la medaglia d’argento (+55”), mentre il bronzo è andato a Eleonora Ciabocco.

Decisivo il forcing iniziale della UAE, che ha chiuso la prima fuga a 40 km dalla fine, mettendo in testa Longo Borghini nella salita che ha poi decimato il gruppo. Nonostante una cambio bici a 5 km dal traguardo per un problema meccanico, la campionessa ha mantenuto e aumentato il vantaggio, chiudendo in solitaria tra gli applausi del pubblico.

