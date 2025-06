Joan Thiele e Franco126 al Flowers Festival 2025: boom di pubblico alla terza serata a Collegno

TORINO – Terza serata per il Flowers Festival 2025 che entra nel vivo. Sul palco, ad aprire, Lorenzza Lacerda Campos, conosciuta come Lorenzza, giovane rapper italo-brasiliana, nata nel 2002 a Bahia, in Brasile ma di adozione italiana. Suo il compito di cominciare a scaldare gli animi, ce ne fosse bisogno viste le temperature infernali. Ma è con Joan Thiele, raffinata cantautrice italiana, salita alle cronache nell’ultimo Festival di Sanremo, che la serata prende quota. Joan sul palco ha una vera carica magnetica, con un mix di elementi che spaziano dall’eccentricità rock al gotico romantico, spesso con un tocco personale e riconoscibile. Ma sono anche il look e la sua bellezza a colpire con contrasti che uniscono armonia e forza allo stesso tempo. Nella sua musica, mescola suoni retrò con ritmi contemporanei, cantando in inglese testi romantici e suggestivi. Ma il clou è su “Eco” il pezzo, cantato in italiano che ne ha determinato il successo sul palco di Sanremo.

A chiudere Franco126, molto atteso da un pubblico giovanissimo e arrivato da ogni parte d’Italia. Al secolo Federico Bertollini, cantautore romano, noto per il suo stile musicale che fonde elementi di indie pop, cantautorato e, in passato, anche un po’ di trap, senza disdegnare l’uso dell’autotune. Il suo stile si caratterizza per testi che descrivono la quotidianità, le emozioni e le relazioni, spesso con uno sguardo malinconico e riflessivo. Si ispira a cantautori italiani come Franco Califano, Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Claudio Baglioni.

La calda serata collegnese ha accompagnato Il suo percorso musicale che ha visto un’evoluzione, passando da un sound più legato al rap e alla trap a uno stile più cantautorale, con un’attenzione maggiore alle melodie e alla narrazione.

Il Flowers continua la sua festa, ogni sera con una proposta diversa ma in linea con la sua programmazione.

Stasera ci saranno la Bandabardò e i Patagarri, l’estate in musica continua.

Foto e report Paolo Pavan/QP

