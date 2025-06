L’appello del Centro Recupero Ricci “La Ninna”: “Abbiamo recuperato decine di cuccioli, sosteneteci”

TORINO – Il caldo sta mettendo significativamente in difficoltà tutti, anche i nostri amici a quattro zampe. I piccoli mammiferi, infatti, patiscono sensibilmente le alte temperature, a volte rimettendoci la vita.

Per questo, condividiamo l’appello del Centro Recupero Ricci “La Ninna”: solo questo weekend ha recuperato decine di cuccioli di ricci dalle strade, che altrimenti non sarebbero sopravvissuti a causa delle roventi temperature. Ogni sostegno, soprattutto economico, può fare la differenza per queste piccole creature.

