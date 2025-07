Mammografie gratuite il sabato a Torino: più opportunità per lo screening al seno

TORINO – A partire dal mese di luglio, tutte le donne residenti a Torino tra i 45 e i 74 anni avranno la possibilità di prenotare una mammografia di screening gratuita anche il sabato, dalle 8 alle 16, presso il Centro di Senologia del presidio San Giovanni Antica Sede della Città della Salute e della Scienza di Torino, in via Cavour 31.

Questa iniziativa punta a incentivare la partecipazione allo screening mammografico, offrendo maggiore flessibilità oraria e consentendo a chi lavora durante la settimana di effettuare l’esame in un giorno non lavorativo. L’obiettivo è anche quello di recuperare, entro dicembre, le liste d’attesa accumulate.

Il Centro di Senologia metterà a disposizione tutte le sei apparecchiature mammografiche presenti, garantendo l’effettuazione di circa 200 mammografie ogni sabato di luglio, con la possibilità di prolungare la programmazione anche nei mesi successivi.

Possono prenotare le donne che non hanno effettuato una mammografia nell’ambito del programma “Prevenzione Serena” negli ultimi due anni (o nell’ultimo anno per chi ha meno di 50 anni). Il programma regionale prevede mammografie biennali gratuite per le donne tra 50 e 69 anni, annuali su richiesta per quelle tra 45 e 49 anni, e prosegue fino ai 74 anni.

Per prenotare è sufficiente chiamare il numero verde 800 00 11 41, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, oppure accedere al portale PIEMONTETU con SPID o Carta d’Identità Elettronica. La mammografia è completamente gratuita, viene valutata da due radiologi e tutto il percorso è sottoposto a rigorosi controlli di qualità.

