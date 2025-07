Vandali devastano Villa 6 a Collegno: a rischio l’avvio dell’anno scolastico per l’Istituto Curie-Levi

COLLEGNO – Un atto vandalico nella notte ha colpito duramente Villa 6, lo storico edificio all’interno del Parco della Certosa di Collegno, oggetto di un importante intervento di recupero destinato ad accogliere 15 nuove aule dell’Istituto di Istruzione Superiore Curie-Levi. A poche settimane dall’inaugurazione prevista per settembre, la scuola è ora in condizioni critiche.

I vandali hanno fatto irruzione nell’edificio, provocando danni ingenti soprattutto al piano terra: sono stati aperti gli idranti e allagati gli ambienti, con conseguenti danni ai controsoffitti; tutte le vetrate sono state infrante. Non solo: sono stati danneggiati gravemente anche gli impianti, con centraline e apparecchiature divelte, compresi i sistemi antincendio e antifurto.

“Siamo davvero molto amareggiati e preoccupati”, ha dichiarato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo. “Eravamo pronti all’inaugurazione di un polo scolastico nuovo e modernissimo, molto atteso da tutta la zona Ovest. Con il sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, avevamo già programmato degli open day per far conoscere alla cittadinanza questo straordinario intervento”.

Una ristrutturazione da 5 milioni di euro

L’edificio, ristrutturato con un investimento superiore ai 5 milioni di euro – di cui 2,8 milioni finanziati dalla Città Metropolitana di Torino e 2,3 milioni dalla Regione Piemonte – doveva rappresentare un fiore all’occhiello della riqualificazione scolastica del territorio.

Ora, però, il calendario è in bilico. “Dovremo reperire d’urgenza nuove risorse, valutare se sia tecnicamente possibile ottenere in tempo le forniture danneggiate, e ripristinare tutti gli impianti”, ha spiegato ancora Suppo. “La situazione è grave. Dovremo inoltre affrontare con il Comune di Collegno il tema della sicurezza notturna nel Parco della Certosa, dove purtroppo in passato si sono già verificati episodi simili”.

Un progetto ambizioso per una scuola d’eccellenza

Villa 6, una struttura storica recentemente restaurata, è destinata a ospitare nuove aule del Curie-Levi, istituto di riferimento per l’istruzione secondaria superiore nell’area metropolitana torinese, con indirizzi liceali e tecnici. Oltre 1.400 gli studenti iscritti, suddivisi tra la sezione liceale – che comprende il Liceo Scientifico e quello delle Scienze Applicate – e la sezione tecnica, con specializzazioni in meccanica, informatica ed elettronica.

L’intervento di ristrutturazione ha permesso di rinforzare i solai e le coperture con tecniche avanzate, installare nuovi impianti ad alta efficienza energetica, e adeguare la struttura agli standard di sicurezza e accessibilità, inclusa la realizzazione di una rampa per disabili e l’installazione di un ascensore antincendio.

Le 15 aule didattiche erano state distribuite su tre livelli (6 al piano terra, 5 al primo piano, 4 al secondo), con due nuovi laboratori e nove servizi igienici. La sistemazione delle aree verdi circostanti – con nuovi camminamenti, spiazzi, recinzioni e il ripristino del prato – aveva completato la cornice di un progetto che univa modernità, sostenibilità e rispetto per l’identità storica dell’edificio.

Una corsa contro il tempo

A questo punto, il rischio concreto è che la nuova sede del Curie-Levi non sia pronta in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. Le verifiche tecniche sono già in corso da parte dei tecnici dell’edilizia scolastica della Città Metropolitana e della ditta esecutrice dei lavori, mentre si attendono risposte anche sul fronte della sicurezza e delle coperture assicurative.

L’amarezza è palpabile, ma resta la determinazione a non sprecare l’investimento e a garantire agli studenti una scuola all’altezza delle aspettative.

Le immagini della devastazione

