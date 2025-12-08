eroCaddeo di X Factor a Le Gru venerdì 12 dicembre al punto Sky

GRUGLIASCO – Venerdì 12 dicembre, alle ore 17, il cantante eroCaddeo sarà ospite del centro commerciale Le Gru, in prossimità del corner Sky in Piazza Sud, per un incontro con il pubblico. L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti legati ai protagonisti di X Factor 2025.

eroCaddeo, nome d’arte di Damiano Caddeo, ha concluso la sua esperienza nel talent show classificandosi al secondo posto nella finale andata in scena a Piazza del Plebiscito, a Napoli. Nel corso della puntata conclusiva ha proposto, nella manche “My Song”, una reinterpretazione de L’emozione non ha voce di Adriano Celentano. Nel segmento “Best Of” ha invece ripercorso alcune delle esibizioni più significative del suo percorso, con brani come …E penso a te di Lucio Battisti, Sere nere di Tiziano Ferro e La cura di Franco Battiato. La serata si è chiusa con l’inedito Punto, già pubblicato durante il programma.

Nato a Modena, cresciuto in Sardegna e oggi residente a Torino, Caddeo ha partecipato a X Factor nella squadra di Achille Lauro. Nel corso dei Live Show il cantante ha proposto un repertorio che ha attraversato generi diversi, mantenendo uno stile interpretativo riconoscibile.

L’incontro a Le Gru fa parte del tour di eventi promozionali che coinvolge i concorrenti dell’edizione 2025 di X Factor, con tappe nei punti Sky di diverse città italiane per favorire l’incontro diretto con il pubblico.

