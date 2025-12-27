Sport
Calcio: la Juve batte in trasferta il Pisa 2-0
Equilibrio per 70 minuti, poi i biancorossi fanno un uno-due in pochi minuti
TORINO – La Juventus vince 2-0 in trasferta contro il Pisa nella 17a giornata di campionato. La partita si sintetizza in poche righe: sostanziale parità nei tre quarti del match, poi la Juve si sblocca al 73′ con un cross di McKennie dal fondo, la carambola tra Kalulu e Calabresicon il difensore che tocca per ultimo. Con la confidenza di chi ha la partita in mano, i torinesi raddoppoano con Yildiz.
La Juve vince la quarta partita di fila tra Serie A ed Europa e agguantano la zona Champions League, in attesa della Roma.
