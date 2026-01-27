Approvato in Consiglio regionale il Documento economia e finanza, l’assessore Tronzano: «Le previsioni economiche indicano una crescita del Pil»

TORINO – Approvato il Dfr in Regione. Il Consiglio regionale del Piemonte presieduto da Davide Nicco ha approvato a maggioranza il Documento economia e finanza regionale (Defr). Nella seduta di domani, 28 gennaio, è prevista la votazione sulla nota di aggiornamento.

«Le previsioni economiche indicano una crescita del Pil, basate sulle analisi tecniche elaborate da Ires Piemonte» ha spiegato l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano – «So che il ruolo della politica è anche quello di assorbire le critiche, il confronto politico è legittimo e doveroso, ma non può mettere in discussione il lavoro serio e trasparente svolto da dirigenti, funzionari e strutture dell’amministrazione regionale. Durante la discussione sul bilancio avremo modo di affrontare puntualmente tutte le osservazioni».

Dai banchi dell’opposizione sono arrivate infatti osservazioni e critiche, con Gianna Pentenero, Alberto Avetta, Fabio Isnardi, Domenico Rossi ed Emanuela Verzella del Pd che parlano di «documento fotocopia dello scorso anno che non dà risposte alle criticità della sanità territoriale, sullo spopolamento delle aree interne e sulla crescente fragilità sociale». «I giovani continuano ad andare via dalla nostra regione e non emerge alcuno scatto di orgoglio capace di invertire questa tendenza» ha fatto notare Vittoria Nallo di Stati Uniti d’Europa. «Abbiamo affrontato una discussione senza sapere di cosa stessimo parlando» – ha affermato invece Alice Ravinale (Avs) – «a partire dall’aumento gettito Irap su cui abbiamo chiesto più volte chiarimenti». Il M5s, con Alberto Unia, ha sottolineato che «i singoli capitoli non risultano elaborati con il livello di approfondimento che ci saremmo aspettati da un documento che dovrebbe orientare la programmazione economica e finanziaria della Regione».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese