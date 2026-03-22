Quotidiano Piemontese
Basket, la Bertram Derthona fa 100 e batte Cantù
Il risultato finale è molto netto: 100-73
TORTONA – La Bertram Derthona sembra aver deciso di regalarci un finale di regular season di alto livello. Infila la quarta vittoria consecutiva e batte Cantù segnando la cifra tonda di 100 punti.
I bianconeri gestiscono alla grande il match, accelerando nei momenti decisivi e controllando quando gli ospiti provano a spingere. Il risultato finale è molto netto: 100-73.
Derthona mantiene la sua quinta posizione in classifica e fa sperare in un gran finale di stagione.
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