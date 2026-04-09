CronacaTorino
Furgone finisce contro un palo in corso Tazzoli a Torino e lo abbatte bloccando la strada
Le cause del sinistro sono in fase di accertamento
TORINO – Un sinistro stradale si è verificato poco fa in corso Tazzoli a Torino.
Qui un furgonino della coop Arcobaleno è uscito di strada invadendo la carreggiata opposta e finendo la propria corsa contro un palo, abbattendolo. La strada risulta quindi bloccata.
Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti e non risultano feriti mentre sono in corso le indagini per capire cosa sia successo. Forse il conducente del mezzo ha perso il controllo.
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