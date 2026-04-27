Nitto ATP Finals, Intesa Sanpaolo partner fino al 2030, buone notizie per Torino?

TORINO – Intesa Sanpaolo rinnova il proprio impegno accanto alle Nitto ATP Finals e conferma il ruolo di Host Partner anche per il quinquennio 2026-2030. Una scelta che nasce da risultati concreti e da un impatto ormai evidente: l’evento torinese si è affermato come uno dei più prestigiosi appuntamenti del tennis mondiale, capace di generare valore diffuso, visibilità internazionale e importanti ricadute economiche e sociali.

Le iniziative di Intesa Sanpaolo

Il legame tra la banca e la manifestazione non si limita alla sponsorship, ma si traduce in un vero ecosistema di iniziative che negli anni ha saputo intrecciare sport, intrattenimento e inclusione, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. Nel Fan Village, ad esempio, lo spazio firmato isybank è diventato un punto di riferimento per il pubblico, grazie a un ricco palinsesto di attività e incontri con protagonisti del mondo sportivo e non solo, come Jasmine Paolini, Jacopo Vasamì, Lorenzo Luporini e Vittorio Brumotti.

Tra i progetti più significativi spicca la Ball Person Academy, sostenuta fin dalla prima edizione, che ha formato centinaia di giovani raccattapalle chiamati a vivere un’esperienza unica sul campo, tra responsabilità e crescita personale. Un’iniziativa che racconta bene la filosofia dell’intervento: investire sui giovani e offrire loro occasioni concrete di partecipazione.

Impegno sociale e inclusione

Non meno rilevante l’impegno sul fronte sociale e sanitario. Con “Un ACE per la ricerca”, Intesa Sanpaolo ha donato oltre 453 mila euro in cinque anni alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, legando simbolicamente ogni punto realizzato in battuta dai campioni in campo a un contributo concreto per la ricerca. A questo si è aggiunta la raccolta fondi attraverso la piattaforma Forfunding.it, rafforzando il legame tra sport e solidarietà.

Inclusione è stata un’altra parola chiave, testimoniata dalle esibizioni di tennis in carrozzina e dal sostegno a eventi come il Trofeo della Mole 2.0, storico torneo internazionale dedicato a questa disciplina. Un impegno che si inserisce in una visione più ampia di sviluppo del tennis, confermata anche dal supporto al circuito giovanile 2026 Junior Next Gen, le cui finali si disputeranno ancora una volta a Torino.

All’interno dell’Inalpi Arena, infine, la Lounge Intesa Sanpaolo ha rappresentato uno spazio esclusivo di relazione e networking, contribuendo a rendere l’esperienza dell’evento ancora più completa per ospiti e stakeholder.

Nuove speranze per Torino?

Con il rinnovo fino al 2030 Intesa Sanpaolo conferma dunque un ruolo centrale nel percorso di crescita della manifestazione. Un impegno che guarda al futuro, puntando a consolidare ulteriormente il successo di un evento che ha già cambiato il volto del tennis italiano e il posizionamento internazionale della città.

Ma proprio Torino rimane l’incognita perchè se l’edizione 2026 è confermata in città e per quella 2027 mancano solo i dettagli e l’ufficialità, le ultime tre edizioni italiane delle Nitto ATP Finals vedono ancora un’incognita sulla sede. Torino è in pole position ma non è certa di aver convinto ATP. Che l’accordo con Intesa Sanpaolo sia il tassello che mancava?

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