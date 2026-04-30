Torino, inseguimento e arresto: in auto oltre 100 grammi di eroina e 21 mila euro in contanti

TORINO – Operazione antidroga della Polizia di Stato nei giorni scorsi a Torino, dove un uomo di circa quarant’anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati nella zona nord della città, da tempo sotto osservazione per il contrasto al traffico di droga.

Tutto è iniziato in corso Potenza, quando gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato un’autovettura sfrecciare a velocità sostenuta proveniente da corso Toscana. Un comportamento che ha immediatamente attirato l’attenzione degli agenti, i quali hanno deciso di seguire il veicolo per monitorarne gli spostamenti.

L’inseguimento

L’auto ha quindi imboccato alcune strade limitrofe, alternando manovre e soste sospette, come se il conducente fosse alla ricerca di un luogo appartato dove fermarsi senza destare attenzione. Una volta parcheggiato, l’uomo è sceso dal mezzo, guardandosi più volte intorno con fare circospetto. Poco dopo ha aperto il bagagliaio, estraendo da un vano nascosto una busta in cellophane, che ha poi occultato tra gli indumenti.

A quel punto i poliziotti sono entrati in azione. Alla vista degli agenti, il quarantenne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dopo pochi metri.

La perquisizione

La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di due involucri contenenti eroina per un peso complessivo superiore ai 100 grammi. All’interno dell’auto, inoltre, gli agenti hanno scoperto denaro contante e un vano appositamente ricavato per nascondere e trasportare la droga.

Le verifiche sono state poi estese all’abitazione dell’uomo, dove, nascosta sotto un divano, è stata rinvenuta una somma in contanti superiore ai 21 mila euro, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Al termine dell’operazione, la Polizia di Stato ha sequestrato la sostanza stupefacente, il denaro, due telefoni cellulari e il veicolo utilizzato per il trasporto della droga. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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