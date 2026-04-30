Lago Maggiore, svolta nella gestione dell’acqua: via libera all’innalzamento dei livelli per affrontare le crisi idriche

VERBANIA – Una decisione definita “storica” cambia la gestione delle risorse idriche del Lago Maggiore e, più in generale, dell’intero distretto del fiume Po. Dopo dieci anni di sperimentazioni e analisi, diventa infatti operativa la possibilità di innalzare i livelli del lago fino a 1,40 metri rispetto allo zero idrometrico di Sesto Calende, superando il precedente limite fissato a 1,25 metri.

L’accordo è stato raggiunto al termine della Conferenza Istituzionale Permanente e nasce da un percorso di concertazione che ha coinvolto l’Autorità di Bacino del Fiume Po, le Regioni Piemonte e Lombardia, il Consorzio del Ticino, l’Organismo bilaterale Italia-Svizzera e numerosi portatori di interesse del territorio.

Più acqua disponibile nei momenti di emergenza

La misura consentirà di accumulare in anticipo una maggiore quantità d’acqua nel bacino del Lago Maggiore, da utilizzare nei periodi di maggiore stress idrico. Le stime parlano di un incremento immediato della disponibilità idrica compreso tra 20 e 30 milioni di metri cubi, una riserva strategica destinata a sostenere agricoltura, economia e ambiente.

Secondo le valutazioni tecniche, nel corso della stagione irrigua il beneficio potrebbe tradursi in volumi complessivi anche fino a cinque volte superiori rispetto all’incremento iniziale, grazie a una gestione più efficiente della risorsa idrica.

Un impatto diretto su agricoltura ed ecosistemi

L’intervento è pensato in particolare per rafforzare la resilienza del sistema agricolo della Pianura Padana e dei territori collegati al bacino del Po. Tra i settori più interessati figura la risicoltura italiana, una delle eccellenze produttive del Paese e tra le più rilevanti in Europa per estensione e valore economico.

L’acqua accumulata nei mesi primaverili potrà essere redistribuita nei periodi estivi, quando la domanda irrigua raggiunge i livelli più alti e le criticità legate alla siccità diventano più frequenti.

Ma la misura non riguarda solo l’economia: un ruolo centrale è attribuito anche alla tutela ambientale. Maggiori volumi idrici significano infatti maggiore stabilità per habitat naturali, ecosistemi fluviali e biodiversità, elementi strettamente dipendenti dall’equilibrio delle acque del lago e del fiume Po.

Una sperimentazione diventata sistema

Il progetto, inizialmente avviato come sperimentazione, è stato progressivamente affinato sulla base dei dati raccolti nel tempo. L’innalzamento dei livelli massimi di regolazione tra 1,35 e 1,40 metri rappresenta oggi il risultato di un processo tecnico e istituzionale durato un decennio.

L’obiettivo dichiarato è migliorare non solo la disponibilità della risorsa, ma anche la sua gestione complessiva, rendendo più efficiente l’uso dell’acqua nei diversi territori coinvolti e nei principali comparti produttivi.

Un modello di gestione condivisa

La decisione segna anche un passo avanti sul piano della governance dell’acqua, grazie alla collaborazione tra istituzioni italiane e svizzere e al coinvolgimento dei principali enti territoriali. Un modello che punta a conciliare esigenze economiche, agricole e ambientali in un contesto sempre più segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Con questa scelta, il Lago Maggiore diventa dunque un nodo strategico nella gestione idrica del Nord Italia, trasformandosi da semplice bacino naturale a vero e proprio serbatoio programmato per affrontare le sfide delle future crisi d’acqua.

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