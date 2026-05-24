Un uomo si è dato fuoco nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte

TORRAZZA – Nella notte appena trascorsa, nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, un uomo si è dato fuoco all’interno della struttura provocando un’immediata mobilitazione dei soccorsi. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte e ha richiesto l’intervento urgente del personale sanitario del 118.

Amazon rende noto che la persona coinvolta non è un dipendente e non è nemmeno legato ad una ditta esterna operante all’interno del polo logistico. Si tratta quindi di persona che non ha alcun legamen con l’azienda. Dopo l’allarme lanciato dai presenti, sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Chivasso con a bordo l’équipe medica del 118, che ha prestato le prime cure in condizioni estremamente delicate.

Ustioni sul 65% del corpo

Vista la gravità della situazione, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il trasferimento è avvenuto con un volo notturno verso il CTO di Torino, centro specializzato nel trattamento dei grandi ustionati e dei traumi più complessi.

Le condizioni dell’uomo sono giudicate gravissime. Secondo quanto emerso, avrebbe riportato ustioni di terzo grado sul 65% del corpo. Si tratta delle lesioni più severe, che comportano la distruzione completa degli strati della pelle e possono provocare complicazioni molto serie a livello respiratorio, circolatorio e infettivo.

Al momento la prognosi resta riservata e non sono ancora state rese note le cause che hanno portato al gesto. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti avvenuti all’interno dello stabilimento di Torrazza Piemonte.

La posizione di Amazon

“Siamo vicini alle persone coinvolte in quanto è accaduto. – ha fatto sapere l’azienda – Siamo disponibili a collaborare con le forze dell’ordine, qualora fosse necessario”.

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