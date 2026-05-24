MeteoPiemonte
Caldo record in Piemonte, fino a 36 gradi: “Picchi eccezionali tra martedì e mercoledì”
Le province maggiormente interessate sarebbero quelle di Torino, Asti, Alessandria, Vercelli e Novara, oltre al Canavese e ai fondovalle di Aosta e Domodossola.
TORINO – Il Piemonte si prepara a vivere un’ondata di caldo fuori stagione che potrebbe riscrivere i record climatici del mese di maggio. Dopo un primo assaggio estivo registrato sabato 23 maggio, con temperature già comprese tra i 29 e i 30 gradi in molte zone di pianura e punte vicine ai 32 gradi nell’Alessandrino, i prossimi giorni potrebbero segnare un ulteriore e significativo aumento.
Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, il momento più intenso dell’ondata di calore è atteso tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, quando sul Piemonte arriveranno masse d’aria di origine subtropicale accompagnate da condizioni favorevoli all’effetto favonico sulla Val Padana occidentale.
Attesi 34-36 gradi
Uno scenario che, se confermato dai modelli matematici, potrebbe portare le temperature massime fino a 34-36 gradi in diverse aree della regione. Le province maggiormente interessate sarebbero quelle di Torino, Asti, Alessandria, Vercelli e Novara, oltre al Canavese e ai fondovalle di Aosta e Domodossola.
Il caldo non risparmierà nemmeno le zone montane. Secondo Vuolo, anche tra gli 800 e i 1.000 metri di quota si potrebbero registrare temperature comprese tra i 28 e i 30 gradi, valori decisamente anomali per il periodo.
Record storici
L’elemento che rende particolarmente rilevante questa fase meteorologica è la possibilità concreta di superare i record storici di temperatura massima per il mese di maggio in numerose località piemontesi, sia in pianura sia nelle aree collinari e di medio-bassa montagna.
L’effetto favonico, generato dalla discesa di aria secca e calda dalle Alpi verso la pianura, potrebbe infatti amplificare ulteriormente il rialzo termico, facendo percepire un clima più simile a quello di luglio inoltrato che non agli ultimi giorni di primavera.
L’ondata di caldo arriva dopo settimane caratterizzate da forte instabilità atmosferica e precipitazioni frequenti, accentuando così il contrasto climatico. Le autorità invitano già a prestare attenzione soprattutto nelle ore centrali della giornata, con particolare riguardo per anziani, bambini e persone fragili.
Gli esperti raccomandano di limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenersi idratati e fare attenzione anche agli sbalzi termici tra ambienti climatizzati ed esterno.
Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese