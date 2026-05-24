Basket, Derthona schianta Venezia e si guadagna Gara 5

TORTONA – La Bertram Derthona doveva vincere per portare la serie in parità e guadagnarsi la possibilità di giocarsi la qualificazione in gara 5 e non ha fallito.

I ragazzi di Tortona sono scesi in campo davanti al loro pubblico concentrati e sicuri, hanno messo la testa avanti dal primo minuto e non hanno mai mollato.

Chiuso in vantaggio il primo quarto, a metà gara erano soipra di 5. Ma è stato il terzo quarto a scavare il solco e a portare Derthona sul +15.

L’inerzia non è cambiata nemmeno nell’ultimo quarto fino all’89-71 finale, che vuol dire Gara 5 per definire il passaggio del turno.

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