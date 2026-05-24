Juventus Women sconfitta in finale, la Coppa Italia è della Roma

TORINO – La coppa Italia femminile è della Roma. Le giallorosse si sono aggiudicate per 1-0 la finale contro la Juventus Women, ennesima tappa di questa stagione a due, in cui a prevalere però alla fine è stata sempre la Roma, in campionato come in coppa.

La partita di Vicenza è stata equilibrata ed il gol decisivo della solita Giugliano è arrivato a dieci minuti dalla fine del match.

Si chiude così per la Juventus Women una stagione transitoria, senza trofei.

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