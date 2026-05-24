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A circa un’ora da Torino si trova uno dei ponti sospesi più spettacolari del Piemonte
Il ponte offre un percorso panoramico che permette di attraversare un tratto di valle sospesi nel vuoto, con viste sulle montagne circostanti
CLAVIERE – Un’infrastruttura sospesa tra roccia e natura, immersa in un paesaggio alpino che attira ogni anno escursionisti e appassionati di trekking.
Si tratta del Ponte Tibetano di Claviere, una passerella sospesa che collega punti panoramici in alta Val di Susa.
Un’esperienza a metà tra trekking e adrenalina
Il ponte offre un percorso panoramico che permette di attraversare un tratto di valle sospesi nel vuoto, con viste sulle montagne circostanti.
È una delle attrazioni più particolari della zona, frequentata soprattutto nei mesi primaverili ed estivi.
Un punto panoramico unico sulle Alpi
Dalla struttura si possono osservare alcuni dei paesaggi più caratteristici della Val di Susa, tra boschi, versanti rocciosi e cime alpine.
La sensazione è quella di trovarsi immersi completamente nell’ambiente naturale circostante.
Una meta perfetta per una gita da Torino
La distanza contenuta da Torino rende la zona facilmente raggiungibile per una giornata fuori porta.
Negli ultimi anni l’area è diventata sempre più popolare tra gli amanti delle attività outdoor.
Un turismo sempre più legato all’esperienza
Non si tratta solo di una passeggiata, ma di un’esperienza che unisce natura e un leggero senso di avventura, senza richiedere preparazione tecnica particolare.
Questo tipo di attrazioni sta crescendo molto in Piemonte, soprattutto tra i visitatori più giovani.
Un Piemonte sempre più “attivo”
Accanto a borghi e laghi, il Piemonte sta sviluppando un’offerta turistica legata alle esperienze outdoor.
Ponti sospesi, sentieri attrezzati e percorsi panoramici stanno diventando una parte sempre più importante del turismo regionale.
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