Droga nello zaino e in casa: arrestato 26enne a Torino

TORINO – Nuovo intervento della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti a Torino. Un uomo di 26 anni è stato arrestato dagli agenti delle Volanti dell’UPGSP con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio dopo un controllo avvenuto in zona Crocetta.

L’episodio si è verificato all’angolo tra corso Re Umberto e via Tirreno, dove i poliziotti impegnati nell’attività di controllo del territorio hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, avrebbe accelerato il passo nel tentativo di allontanarsi rapidamente.

Il controllo

Fermato per un accertamento, il ventiseienne avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso e poco collaborativo, spiegando agli agenti di avere fretta perché rischiava di perdere la coincidenza del pullman. Un comportamento che ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo.

Durante la perquisizione dello zaino, gli agenti hanno trovato una busta termosaldata contenente circa mezzo chilo di marijuana. Da lì è scattata anche la perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente.

Le verifiche in casa

All’interno dell’abitazione, infatti, la Polizia ha sequestrato un’altra confezione già aperta con oltre 200 grammi di marijuana, oltre a due panetti di hashish nascosti in un mobile. Frammenti della stessa sostanza e residui di marijuana erano inoltre conservati in frigorifero e in vari contenitori presenti nell’alloggio.

Complessivamente gli agenti hanno sequestrato quasi un chilogrammo di droga tra marijuana e hashish, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e oltre 600 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori compatibile con l’attività di spaccio.

Il ventiseienne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Come previsto dalla legge, il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

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