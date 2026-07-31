Muore dopo otto giorni al Cto di Torino l’80enne Sebastiano Gervasi: troppo grave il trauma cranico

TORINO – Non ce l’ha fatta Sebastiano Gervasi, l’imprenditore 80enne di Scalenghe rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nel pomeriggio del 23 luglio scorso. È morto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, all’ospedale Cto di Torino, dove era ricoverato da otto giorni.

I medici hanno tentato in ogni modo di salvarlo, ma le gravissime lesioni riportate si sono rivelate fatali. Gervasi aveva infatti subito un importante trauma cranico dopo essere stato colpito da un tubo di ferro.

Fondatore della Gervasi Ecologica, azienda con sede in via Circonvallazione a Buriasco, da tempo non ne era più il titolare, pur continuando a collaborare con i familiari che ne avevano raccolto il testimone.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dello Spresal dell’Asl TO3, chiamato a ricostruire le cause dell’infortunio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese