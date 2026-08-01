Aveva con sé droga e un coltello a serramanico: un arresto nel quartiere Aurora di Torino

TORINO – Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato nel quartiere Aurora di Torino, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato anche indagato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Aveva con sé droga e un coltello

L’intervento si è svolto in Lungo Dora Firenze dove i poliziotti del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia hanno notato due uomini, su una panchina dell’area pedonale lungo il fiume, che apparivano intenti a negoziare una successiva cessione di sostanza stupefacente.

I due sono stati sottoposti a controllo. Nel caso del 26enne è stato rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico privo di meccanismo di blocco, con lama di circa 7 centimetri, avente residui di hashish. All’interno del suo zaino erano presenti inoltre quattro involucri di hashish per un peso complessivo di circa 185 grammi e 150 euro in contanti, tutto debitamente sottoposto a sequestro insieme al telefono cellulare verosimilmente utilizzato per prendere contatti con gli acquirenti.

Al termine delle attività, il ventiseienne è stato arrestato e condotto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

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