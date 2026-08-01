Ondata di calore in Piemonte, continua l’allerta rossa: i dettagli

TORINO – Nonostante i temporali, ampiamente annunciati, che si sono registrati nel primo pomeriggio di ieri, la nostra regione rimane stretta nella morsa della quarta ondata di calore.

Caldo da livello rosso

Arpa Piemonte ha emesso il bollettino sulle previsioni delle ondate di calore, evidenziando condizioni di elevato disagio bioclimatico nei primi giorni di agosto.

Previsioni e livelli di allerta per provincia

Sabato 1° agosto:

Livello 3 (ondata di calore / rosso): Torino, Cuneo, Novara e Vercelli presentano il livello massimo di disagio . A Torino, Novara e Vercelli le temperature massime raggiungeranno i 36 °C , con temperature percepite fino a 38 °C .

Livello 2 (moderato disagio / arancione): Alessandria, Asti e Verbania .

Livello 1 (debole disagio / giallo): Biella .

Domenica 2 agosto:

Il livello massimo di allerta ( Livello 3 ) si estende e coinvolge Torino, Alessandria, Asti, Novara e Vercelli . In queste aree le temperature percepite supereranno i 36 – 38 °C .

Cuneo scende a Livello 1, mentre Verbania rimane a Livello 2 .

Lunedì 3 agosto:

Torino, Alessandria e Asti mantengono il Livello 3 con una sequenza di ben 8 giorni consecutivi di caldo persistente .

Novara e Vercelli passano a Livello 2, mentre Verbania, Biella e Cuneo registrano Livello 1 .

Significato dei livelli di disagio bioclimatico

Livello 1 (Debole disagio): Condizioni meteo che possono provocare disagi per la salute.

Livello 2 (Moderato disagio): Condizioni meteo che possono comportare rischi per la salute, in particolare per i soggetti vulnerabili.

Livello 3 (Ondata di calore): Elevato e persistente disagio bioclimatico (da almeno 3 giorni consecutivi) con possibili effetti negativi sulla popolazione generale.

Il calcolo dei livelli si basa sull’indice di allerta WDA (Warm Day Alert), che prende in considerazione sia la temperatura massima percepita che quella minima percepita (combinazione di temperatura reale, umidità e vento).

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, un ampio promontorio anticiclonico insiste sul Mediterraneo Occidentale, frenato nella sua espansione da una depressione centrata su Creta

. A nord una profonda depressione tra Islanda e Norvegia provoca periodiche ondulazioni che destabilizzano la pressione lungo l’arco alpino causando maggiore instabilità già questa notte con locali rovesci sulle pianure e poi domani soprattutto lungo l’arco alpino.

Una saccatura in formazione sull’Atlantico, fornita di aria fredda dalla depressione appena descritta, si avvicinerà alle Alpi causando maggiore instabilità per la giornata di lunedì e successivamente martedì. Questi passaggi temporaleschi al momento sembrano relegati alle aree alpine e pedemontane.

Le temperature sono previste in lieve flessione nelle massime dove si avranno i rovesci temporaleschi, altrove sono previste ancora condizioni di caldo accentuate, ma in lieve calo all’inizio della settimana.

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