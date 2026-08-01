VCO ancora in fiamme: operazioni di spegnimento in sei diverse località

VCO – Notte difficile nel Verbano-Cusio-Ossola, dove i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento di un vasto incendio di vegetazione divampato nell’area di Monte Zuoli, nel comune di Omegna.

Le squadre sono al lavoro da ore per contenere il rogo, scoppiato in prossimità di una linea elettrica di media tensione. Secondo le prime ricostruzioni, a scatenare le fiamme sarebbe stata la caduta di un albero sui cavi elettrici, abbattuto dalle forti raffiche di vento che stanno flagellando la zona.

Un territorio assediato dai roghi

Quello di Monte Zuoli è purtroppo solo l’ultimo di una lunga serie di incendi che nelle ultime ventiquattro ore hanno messo a dura prova i soccorsi in tutta la provincia:

Formazza e Crevoladossola: a causa della pervietà del territorio e della rapidità con cui si sono propagate le fiamme, a Foppiano e Crevoladossola si è reso indispensabile l’intervento dell’elicottero della Regione.

Parco Nazionale della Val Grande: a Pogallo si è alzato in volo l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, decollato da Torino per domare le fiamme in una zona impervia.

Valle Anzasca: situazione critica anche nei territori di Calasca Castiglione (dove brucia una prateria) e a Bannio Anzino, in località Monte Scarpignano, dove è stato individuato un nuovo punto di fumo.

Valle Cannobina: si riaccende l’allarme al confine con la Svizzera. Sul Monte Limidario, già colpito duramente dai roghi nei giorni scorsi, un fronte del fuoco si è improvvisamente riattivato, rendendo necessario l’invio di un Canadair per effettuare lanci d’acqua dall’alto.

La situazione resta sotto stretto monitoraggio. I tecnici e le forze dell’ordine invitano la popolazione alla massima prudenza, mentre il vento continua a complicare le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intera area.

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