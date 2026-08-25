Segnaletica assente ad Alessandria: Sciaudone presenta una mozione sulla sicurezza

ALESSANDRIA – Il quadro della viabilità lungo la direttrice stradale verso Acqui, in particolare all’altezza dell’abitato di Cabanette, presenta una segnaletica orizzontale consumata o assente, un transito veicolare a velocità sostenuta e attraversamenti pedonali privi di adeguate strisce protette.

A riportare la questione all’attenzione dell’amministrazione comunale è una nuova interpellanza a firma del consigliere comunale Maurizio Sciaudone, che richiama le precedenti segnalazioni e richieste formali depositate tra il 2024 e il 2025 per chiedere un piano organico di interventi tecnici sul tratto.

Il consigliere sollecita in particolare il ripristino immediato della segnaletica stradale e la tracciatura degli attraversamenti pedonali vicino alle fermate dell’autobus, accompagnati da indicazioni più incisive sui limiti di velocità. Tra le proposte avanzate figurano anche l’installazione di un impianto semaforico nei pressi della Scuola di Polizia per moderare il traffico e la realizzazione di una corsia ciclabile dedicata alla mobilità su due ruote, con la richiesta finale alla giunta di chiarire tempi e modalità operative per la messa in sicurezza dell’arteria.

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