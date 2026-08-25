Valsesia, incubo incendi finito: spento l’ultimo fronte a Rimella, ora la stima dei danni

VERCELLI – Dopo quasi due mesi di costante emergenza e instancabile lavoro sul campo, si è conclusa la battaglia contro i roghi che hanno colpito la zona montana della provincia di Vercelli. Tutti i focolai sul territorio sono stati dichiarati estinti, come annunciato ufficialmente dal presidente dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Francesco Pietrasanta.

L’ultimo presidio attivo, localizzato sul Monte Kaval nel territorio di Rimella, era stato inizialmente arginato dai lanci mirati dell’elicottero del servizio regionale e si è spento definitivamente grazie alle precipitazioni della notte scorsa. L’intervento congiunto e continuativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e delle squadre dei Volontari AIB ha consentito di salvaguardare i centri abitati e preservare l’afflusso turistico stagionale durante l’intero arco delle operazioni.

Con la chiusura dell’emergenza operativa, l’amministrazione valsesiana attiverà ora i canali istituzionali per la richiesta di ristori e avvierà, in sinergia con l’Unione Montana del Biellese Orientale coinvolta dai roghi del Monte Barone, un piano congiunto di interventi preventivi contro i rischi legati ai cambiamenti climatici.

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