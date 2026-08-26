Due cuccioli intrappolati in un tombino a Nole: salvati dai Vigili del Fuoco

NOLE – Erano finiti dentro un tombino, bloccati sotto alcune grate e incapaci di uscire da soli. È stata una cittadina a notare la loro presenza e a dare l’allarme, permettendo di mettere in salvo due cuccioli di cane rimasti intrappolati nella zona tra via Stura e la Corona Verde, a Nole.

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nole e della Polizia Locale, impegnati in un’operazione congiunta per recuperare gli animali.

Raggiunto il punto indicato, i Vigili del Fuoco hanno aperto le grate che impedivano ai due cani di uscire e li hanno liberati. Gli animali sono stati quindi affidati agli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Marco Ortalda, che li hanno accompagnati al Comando di via Devesi.

Qui i due cuccioli sono rimasti al sicuro in attesa dell’arrivo del personale del canile. I controlli effettuati successivamente hanno permesso di accertare che entrambi erano privi di microchip. Per questo motivo sono stati presi in custodia dalla struttura competente.

Dopo la paura, però, è arrivato anche un piccolo gesto di attenzione. I dipendenti comunali hanno acquistato del cibo per i due ospiti inattesi, che hanno così potuto rifocillarsi dopo la disavventura.

Una storia che si è conclusa nel migliore dei modi grazie alla segnalazione di una cittadina e alla collaborazione tra soccorritori, Polizia Locale e Comune. Per i due cuccioli, rimasti intrappolati in un luogo dal quale non avrebbero potuto liberarsi autonomamente, l’intervento tempestivo ha fatto la differenza.

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