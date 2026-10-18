Basket, brutta sconfitta casalinga per Derthona con Maxima Roma

TORTONA – Partita da dimenticare per la Bertram Derthona, malamente sconfitta sul parquet di casa dalla Maxime Roma.

I ragazzi della capitale hanno giocato con attenzione e, messo il muso avanti nel primo quarto, non hanno più mollato fino al netto 75-89 finale.

Derthona ha pagato le percen tuali basse in tutti i fondamentali, in particolare le sole 6 triple su 22 tentativi.

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