AlessandriaSport
Basket, brutta sconfitta casalinga per Derthona con Maxima Roma
Bertram Derthona – Maxime Roma 75-89
TORTONA – Partita da dimenticare per la Bertram Derthona, malamente sconfitta sul parquet di casa dalla Maxime Roma.
I ragazzi della capitale hanno giocato con attenzione e, messo il muso avanti nel primo quarto, non hanno più mollato fino al netto 75-89 finale.
Derthona ha pagato le percen tuali basse in tutti i fondamentali, in particolare le sole 6 triple su 22 tentativi.
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