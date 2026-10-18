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La Lazio passeggia all’Allianz: Juve sconfitta 0-3

Battuta d’arresto pesante per gli uomini di Spalletti
Gabriele Farina

Pubblicato

5 secondi fa

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TORINO – Troppo poca Juve per impensierire questa Lazio di inizio stagione e così il risultato inevitabile è la vittoria della squadra di Gattuso all’Allianz, una vittoria netta che mette in crisi le poche certezze bianconere di questo inizio di stagione.

Spalletti sceglie ancora Kolo Muani come unica punta e ancora una volta non trova il gol. La rete la trova invece Provstgaard al 37′ e la Lazio prende anche una traversa con Nuno Tavares.

Nella ripresa Spalletti butta subito nella miscia Woltemade, ma le cose non migliorano e i biancocelesti trovano il raddoppio con Isaksen al 66′.

Dentro anche Conceicao, Zhegrova e Boga per un assalto disperato e il risultato inevitabile è che la Lazio segna ancora in contropiede con Dele-Bashiru.

Per Spalletti il punto più grave è che la Juve non ha mai dato l’impressione di poter essere davvero pericolosa.

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