Basket italiano in lutto, è morta Anna Mellano, giocatrice di Venaria e Nazionale Under 16

VENARIA REALE – Il mondo della pallacanestro piemontese e italiana è in lutto per la scomparsa di Anna Mellano, giovane cestista del Basket Venaria morta a soli 17 anni. Nata nel 2009, aveva mostrato il proprio talento anche con la maglia della Nazionale Under 16.

A portarla via è stata una malattia contro la quale, come ricorda la Federazione italiana pallacanestro (FIP), Anna ha lottato con la stessa determinazione che dimostrava sul parquet.

La notizia ha suscitato profonda commozione nel mondo del basket, che oggi si stringe attorno alla famiglia e alla società sportiva di Venaria.

Il cordoglio della Federazione italiana pallacanestro

Il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, ha espresso il proprio cordoglio, anche a nome dell’intera Federazione, per la morte della giovane atleta.

Un messaggio di vicinanza rivolto in particolare ai genitori di Anna, Danilo e Marta Mellano, e a tutta la società Basket Venaria, colpita da una perdita dolorosa.

Nel ricordo della Federazione, Anna lascia un vuoto profondo nei cuori delle compagne di squadra, degli allenatori e dei tifosi che l’hanno conosciuta e accompagnata nel suo percorso sportivo.

Il basket italiano si unisce così al dolore della famiglia Mellano e di quanti hanno condiviso con Anna la passione per la pallacanestro, ricordando una ragazza che, nonostante la giovane età, aveva già avuto l’opportunità di vestire la maglia azzurra.

Il comunicato del Basket Venaria

Questa notte è prematuramente scomparsa Anna Mellano, diciassettenne giocatrice del Basket Venaria e della Nazionale U 16. Tutti i componenti della nostra Società si stringono attorno alla famiglia di Anna in questo doloroso momento.

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