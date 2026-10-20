Sfugge alla furia del marito e si nasconde nel cimitero di Omegna, arrestato il coniuge

OMEGNA – È scappata dalla furia del marito nascondendosi nel cimitero di Omegna (VB), trovando rifugio in mezzo alle tombe. I fatti risalgono al 14 ottobre, quando una donna è stata soccorsa nel cimitero da un passante, che ha chiamato il 112 dopo averla notata in evidente stato di shock.

I carabinieri, una volta sul posto, hanno ricostruito l’accaduto: la donna era corsa via di casa senza documenti, con le ciabatte ai piedi e senza gli occhiali per mettersi in salvo dalla rabbia cieca del marito. L’uomo, 57 anni, nel pomeriggio del 14 ottobre aveva aggredito fisicamente e verbalmente la coniuge al termine dell’ennesimo litigio tra le mura di casa. Poi, per impedire alla moglie di chiedere aiuto, le aveva strappato di mano il cellulare, spaccato gli occhiali da vista e nascosto scarpe e documenti, costringendola in una sorta di “prigionia” domestica. Approfittando di un momento di distrazione del marito, con coraggio la donna era riuscita a uscire di casa con calzature di fortuna, si era messa a correre a perdifiato e si era nascosta nel camposanto. Qui l’incontro con un passante, poi l’arrivo del 118 che l’ha accompagnata per accertamenti all’ospedale di Verbania.

Ai carabinieri, giunti ad ascoltarla, la donna ha raccontato non solo dei fatti di quel pomeriggio ma anche dei soprusi subiti negli ultimi sei anni, ma mai denunciati prima.

Il 57enne, intanto, dopo essersi accorto della fuga della moglie, ha telefonato all’ospedale per sapere se la coniuge fosse lì. I carabinieri però lo hanno cercato e trovato in poco tempo, arrestandolo mentre tentava di nascondersi a casa di un parente. Ora si trova in stato di fermo: il giudice ha convalidato ieri la misura cautelare per i reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

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