Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 20 ottobre 2026: i numeri vincenti

Torna l’appuntamento con la fortuna: stasera, martedì 20 ottobre 2026, le urne tornano a girare per le nuove estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Tutti gli occhi sono puntati sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che mette in palio un jackpot stellare da 42,8 milioni di euro.

Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.

Ecco i numeri del Lotto di martedì 20 ottobre 2026:

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 20 ottobre sono:

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 20 ottobre 2026:

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 42.8 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 22 ottobre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Firenze 66 (manca da 116 estrazioni)

Torino 25 (manca da 107 estrazioni)

Roma 13 (manca da 102 estrazioni)

Genova 21 (manca da 98 estrazioni)

Genova: 54 (manca da 94 estrazioni)

Cagliari: 11 (manca da 83 estrazioni)

Venezia: 67 (manca da 79 estrazioni)

Bari: 85 (manca da 76 estrazioni)

Bari: 28 (manca da 76 estrazioni)

Napoli 17 (manca da 76 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 22 ottobre:

87 (manca da 71 estrazioni) – 88 (da 45) – 58 (da 44) – 83 (da 43) – 19 (da 40) – 9 e 90 (da 38)

I simboli estratti al Simbolotto

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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