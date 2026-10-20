TORINO – Il meteo a Torino per domani, mercoledì 21 ottobre 2026, sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti e da precipitazioni che accompagneranno gran parte della giornata. La fase di maltempo continuerà a interessare il capoluogo piemontese, con circa 30 millimetri di pioggia previsti e temperature comprese tra 13 e 16°C. La giornata si aprirà con un cielo grigio e possibili piogge deboli. Nel corso delle ore, tuttavia, la circolazione depressionaria responsabile dell’instabilità tenderà ad allontanarsi, favorendo gradualmente l’ingresso di aria più secca. Il miglioramento sarà più evidente in serata, quando potranno comparire le prime schiarite. Per mercoledì è segnalata un’allerta meteo per pioggia. Sarà quindi opportuno prestare attenzione agli aggiornamenti previsionali, soprattutto in relazione all’intensità e alla distribuzione delle precipitazioni sul territorio.

Mattino: cielo coperto e piogge deboli

Le prime ore di mercoledì saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge sul capoluogo piemontese. Le condizioni atmosferiche saranno tipicamente autunnali, con scarsa presenza di sole e temperature ancora contenute. La minima prevista è di 13°C. I venti soffieranno deboli da nord-nordest, senza particolari rinforzi indicati per la mattinata. Chi si metterà in viaggio nelle prime ore del giorno dovrà considerare la possibilità di precipitazioni e fondo stradale bagnato. L’intensità effettiva della pioggia potrà variare nel corso della mattinata, ma il cielo resterà prevalentemente coperto.

Pomeriggio: le piogge persistono, ma il tempo può migliorare gradualmente

Nel pomeriggio il cielo rimarrà molto nuvoloso, con la possibilità di ulteriori precipitazioni. Il passaggio verso condizioni più asciutte sarà graduale, in linea con l’allontanamento della circolazione depressionaria e l’ingresso di aria meno umida. La temperatura massima raggiungerà circa 16°C, mentre i venti saranno deboli e proverranno da est-sudest. Nonostante il possibile miglioramento nella seconda parte della giornata, non è escluso che le piogge possano proseguire localmente prima di attenuarsi. Il quantitativo complessivo previsto, pari a circa 30 mm, invita a seguire l’evoluzione meteorologica e gli eventuali aggiornamenti sulle condizioni del territorio.

Sera: nuvolosità in attenuazione e possibili schiarite

La sera potrebbe portare un graduale cambiamento. Con l’allontanamento della perturbazione, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi e la copertura nuvolosa potrà iniziare a diradarsi, lasciando spazio a possibili schiarite. Il miglioramento non significa necessariamente un ritorno immediato a condizioni completamente stabili, ma rappresenta un’evoluzione più favorevole rispetto alle ore precedenti. Dopo una giornata segnata dalla pioggia, Torino potrebbe quindi ritrovare condizioni progressivamente più asciutte in serata.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 22 ottobre: giornata prevalentemente soleggiata, con condizioni più favorevoli;

giornata prevalentemente soleggiata, con condizioni più favorevoli; Venerdì 23 ottobre: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite;

tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite; Sabato 24 ottobre: cielo poco nuvoloso, secondo la tendenza disponibile.

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