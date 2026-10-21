Arrestato studente di ingegneria a Torino: in camera un laboratorio per produrre droga, sequestrato un chilo di allucinogeni

TORINO – Un forte odore acre proveniente da una camera da letto ha insospettito i coinquilini e portato la polizia a scoprire un laboratorio clandestino in un appartamento del quartiere Pozzo Strada, a Torino. Nell’alloggio viveva un ragazzo italiano di 18 anni, studente di Ingegneria dei Materiali, arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A segnalare la situazione al 112 sono stati tre studenti universitari fuori sede che condividevano l’appartamento con il giovane. Preoccupati per il forte odore acido proveniente dalla sua stanza, si sono rivolti alla referente dell’immobile, che ha contattato le forze dell’ordine.

Gli agenti del commissariato San Paolo e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti nell’abitazione e hanno perquisito la camera del diciottenne. All’interno hanno trovato ampolle, pipette, provette, reagenti chimici, solventi, tra cui acetone e soda caustica, e altra strumentazione utilizzata per le lavorazioni chimiche.

Sequestrato oltre un chilo di sostanza allucinogena

Durante la perquisizione sono stati sequestrati complessivamente 1,280 chilogrammi di DMT (N,N-dimetiltriptammina), una sostanza psicotropa e allucinogena appartenente alla famiglia delle triptamine.

Il quantitativo comprendeva circa 1.024 grammi di sostanza liquida e 257 grammi di materiale vegetale essiccato in polvere.

Nell’appartamento è stato trovato anche un contenitore con alcuni grammi di hashish. Per quest’ultimo ritrovamento il giovane è stato inoltre sanzionato in via amministrativa.

Il diciottenne è stato arrestato nell’ambito dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha sequestrato la sostanza e il materiale rinvenuto nella stanza.

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