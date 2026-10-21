Si è spento a 76 anni l’ex parlamentare Gianfranco Morgando, fatale una crisi respiratoria

TORINO – Si è spento oggi all’età di 76 anni Gianfranco Morgando. L’ex parlamentare di Borgiallo, che ha dedicato la sua intera vita all’impegno politico e amministrativo, era malato da tempo: a essergli fatale una crisi respiratoria.

Chi era Gianfranco Morgando

Con una laurea in Scienze Politiche e un lungo percorso al servizio delle istituzioni, il suo impegno politico inizia nel Canavese come amministratore comunale della DC nei comuni di Borgiallo e Cuorgnè. Nel 1985 Morgando fa il suo ingresso nel Consiglio Provinciale di Torino, guidando prima l’Assessorato all’Istruzione e poi quello al Bilancio.

La sua carriera parlamentare prende il via nel 1992 con l’elezione alla Camera dei Deputati. Tra i protagonisti del centro-sinistra e co-fondatore del Partito Popolare Italiano (di cui è stato primo segretario piemontese e responsabile economico), viene riconfermato a Montecitorio nel 1996 e nel 2001 per la coalizione dell’Ulivo.

Nel corso delle legislature ha ricoperto ruoli di primaria responsabilità esecutiva come Sottosegretario all’Industria nel primo e secondo governo D’Alema, e Sottosegretario al Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica nel secondo governo Amato, guidando anche il gruppo della Margherita nella Commissione Bilancio di Montecitorio.

Nel 2006 entra al Senato della Repubblica, per poi assumere, dal 2007 al 2009, la guida del Partito Democratico in Piemonte come Segretario regionale. Oltre agli incarichi politici e parlamentari, prosegue il suo impegno culturale e civile come direttore della Fondazione “Carlo Donat-Cattin”.

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