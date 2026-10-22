Alessandria, dallo Stato arrivano 25 milioni di euro per ristrutturare il tribunale e parte della caserma Valfrè

ALESSANDRIA – 25 milioni dal Ministero della Giustizia per riqualificare il tribunale e recuperare una parte della caserma Valfrè, assicurando nuovi spazi per gli uffici giudiziari. Ad Alessandria arrivano le tanto attese risorse per rimettere in sesto un edificio, quello del palazzo di giustizia di corso Crimea, di proprietà del Comune, in stato di fatiscenza ormai da anni. Per mettere qualche “pezza” allo stato di deterioramento in cui versa, nel luglio scorso la Fondazione Cassa di Risparmio aveva destinato 380 mila euro per il triennio 2026-2028.

Soddisfatto il sindaco Abonante

Ora, finalmente, l’aiuto dello Stato: «È una notizia molto positiva, frutto di un lungo lavoro condotto in questi anni tra il Comune e il Tribunale per sensibilizzare gli enti sovraordinati e ottenere le risorse necessarie» – la soddisfazione del sindaco Giorgio Abonante, che con l’aministrazione comunale ha assicurato il proprio supporto istituzionale e tecnico – «Sono già stati realizzati alcuni interventi, come l’allacciamento al teleriscaldamento e gli uffici di piazzetta Bini, e i nostri tecnici hanno supportato il Tribunale nella redazione dei testi e dei progetti inviati al ministero competente. Anche per confrontarmi con i tecnici del ministero mi sono recato almeno due volte a Roma. Un lavoro notevole è stato svolto dal presidente Rampini e dal procuratore capo Parodi, e nell’ultimo periodo si è aggiunto anche l’interessamento della Regione Piemonte. I 5 milioni di euro stanziati servono a sistemare l’edificio che ancora per molto tempo sarà la sede del nostro Tribunale e ci consentono di recuperare un immobile di proprietà del Comune, senza svuotare una zona della città».

Le risorse consentiranno di avviare un percorso di recupero e riqualificazione della struttura, con l’obiettivo di garantire ambienti più sicuri e adeguati allo svolgimento delle attività giudiziarie.

Questione spazi: la soluzione Valfrè

Oltre a questi 5 milioni, l’investimento più oneroso (20 milioni) sarà però destinato al recupero di una parte dell’ex caserma Valfrè, nella quale saranno ricollocati alcuni uffici giudiziari, data la mancanza di spazio ormai cronica in tribunale. «La carenza di spazi, infatti, è un problema concreto: anche qualora si riuscisse a rafforzare l’organico, sarebbe difficile accogliere adeguatamente tutto il personale negli ambienti attuali» – spiega Paolo Rampini, presidente del tribunale di Alessandria – «Il recupero della Valfrè rappresenta quindi un’opportunità importante non soltanto per la giustizia, ma anche per la Città, che potrà valorizzare un complesso storico restituendogli nuove funzioni. Si apre adesso una fase delicata: sarà necessario che tutti gli attori coinvolti vigilino sull’utilizzo dei finanziamenti e accompagnino le procedure, affinché gli stanziamenti si traducano in interventi concreti».

Parodi: «Sarà necessario vigilare attentamente sulla qualità degli interventi e sul rispetto delle tempistiche»

«L’edilizia giudiziaria è parte integrante dell’immagine e dell’autorevolezza delle istituzioni: disporre di ambienti sicuri, decorosi e adeguati è una condizione fondamentale per garantire il corretto funzionamento della giustizia» – il commento del procuratore del tribunale, Cesare Parodi -«Per questo accolgo con ottimismo lo stanziamento, pur nella consapevolezza che sarà necessario vigilare attentamente sulla qualità degli interventi e sul rispetto delle tempistiche. Le criticità del Palazzo di Giustizia, anche sotto il profilo della sicurezza, richiedono risposte concrete e tempestive.

Mi auguro che questo finanziamento rappresenti l’avvio di un percorso capace di restituire al Tribunale condizioni adeguate, sicurezza e prestigio, nell’interesse di chi vi lavora e di tutta la cittadinanza» conclude.

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