Calcio, Europa League: la Juventus non va oltre il 2-2 sul Rennes

TORINO – Misto tra fischi e applausi a fine partita allo Juventus Stadium. Una Juventus ancora incostante porta a casa un punto nella sfida delle 18.45 contro la formazione francese del Rennes. Nella terza giornata della fase campionato di Europa League, i bianconeri partono bene e passano in vantaggio dopo solo 5′ grazie a un diagonale di Celik imbeccato bene da Woltemade, autore di un’ottima prestazione questa sera. Il Rennes però si riorganizza dopo il gol subito, e trova il pari dopo soli dieci minuti grazie ad Al Tamari.

Samba dice no a Gatti, al 19′, poi è miracoloso su McKennie che centra il palo sul tap-in (28′). Il colpo di scena a fine primo tempo, quando il Var assegna un rigore ai francesi dopo tocco di mano di Douglas Luiz: segna l’ex Lazio Dia dal dischetto. A inizio ripresa, la squadra di Spalletti appare poco convinta, ed è il Rennes a sfiorare il 3-1. Ma è l’ingresso di Nico Gonzalez a cambiare nuovamente lo spartito: l’argentino porta brio e determinazione alla manovra offensiva bianconera. Il 2-2 arriva però nuovamente grazie a un rigore, ancora per tocco di mano (questa volta dell’ex Roma Reynolds): Woltemade dal dischetto non sbaglia.

Nel finale la Juve ringhia alla ricerca del vantaggio, che era anche arrivato all’88’ con Lucumì, ma il fuorigioco del colombiano vanifica la rete, annullata dopo revisione al Var. Nel lungo recupero Juve in pressione, ma non arriva il 3-2.

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