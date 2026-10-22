Citta Metropolitana di Torino mette all’asta 12 biciclette dismesse: i dettagli

TORINO – Una seconda vita per i vecchi mezzi a due ruote dell’Ente.

L’asta pubblica

La Città metropolitana di Torino ha indetto un’asta pubblica per la vendita di 12 biciclette dismesse, non più impiegate nelle attività istituzionali. La vendita avverrà in un unico lotto indivisibile, con un prezzo di partenza accessibile: la base d’asta è fissata a 100 euro.

Come sono composte le due ruote in vendita

Il lotto comprende mezzi di vario tipo e in differenti condizioni di conservazione, ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e privi di garanzia:

4 biciclette a pedalata assistita, personalizzate con il logo della Città metropolitana di Torino (con batteria e motore attualmente non funzionanti);

3 biciclette con il logo della ex Provincia di Torino, non in condizioni di sicurezza;

3 biciclette di colore blu, anch’esse contrassegnate dal logo della Provincia, con alcune parti mancanti;

2 biciclette prive delle necessarie condizioni di sicurezza.

Chi può partecipare e come presentare l’offerta

L’asta è aperta a una vasta platea di partecipanti: possono fare la propria offerta associazioni, imprese e singoli cittadini maggiorenni. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto e non saranno ammesse offerte al ribasso rispetto alla base d’asta di 100 euro.

Le proposte economiche dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Sintel e sul sito della Città metropolitana di Torino, nella sezione Procedure aperte, alla voce n. 576: entro e non oltre le ore 9:00 di martedì 10 novembre.

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