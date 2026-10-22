Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 22 ottobre 2026: i numeri vincenti

Torna l’appuntamento con la fortuna: stasera, giovedì 22 ottobre 2026, le urne tornano a girare per le nuove estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Tutti gli occhi sono puntati sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che mette in palio un jackpot stellare da 43,5 milioni di euro.

Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 22 ottobre 2026:

Bari 89 68 23 7 50

Cagliari 21 80 4 51 43

Firenze 34 25 5 77 90

Genova 77 34 37 90 54

Milano 18 7 61 35 3

Napoli 41 90 40 76 78

Palermo 18 80 78 12 84

Roma 40 3 7 86 30

Torino 34 56 21 10 41

Venezia 63 78 43 68 80

Nazionale 76 38 65 21 3

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 22 ottobre sono:

in aggiornamento

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 22 ottobre 2026:

La combinazione vincente è: 62 – 3 – 18 – 82 – 14 – 13

Il numero Jolly è: 46

Il numero Superstar è: 84

Il Jackpot del Superenalotto: 43.5 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 23 ottobre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Firenze 66 (manca da 117 estrazioni)

Torino 25 (manca da 108 estrazioni)

Roma 13 (manca da 103 estrazioni)

Genova 21 (manca da 99 estrazioni)

Genova: 54 (manca da 95 estrazioni)

Cagliari: 11 (manca da 84 estrazioni)

Venezia: 67 (manca da 80 estrazioni)

Bari: 85 (manca da 77 estrazioni)

Bari: 28 (manca da 77 estrazioni)

Napoli 17 (manca da 77 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 23 ottobre:

87 (manca da 72 estrazioni) – 88 (da 46) – 58 (da 45) – 83 (da 44) – 19 (da 41) – 9 e 90 (da 39)

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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