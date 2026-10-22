EuroCup, la Derthona Tortona rimonta il Burgos e vince 89-79

TORTONA – La Baglietto Derthona Tortona conquista una vittoria preziosa nella quarta giornata della regular season di BKT EuroCup. Alla Nova Arena, i bianconeri superano per 89-79 gli spagnoli del Recoletas Salud San Pablo Burgos, al termine di una partita che sembrava essersi messa in salita e che la squadra di Mario Fioretti è riuscita a ribaltare con una grande reazione nella ripresa.

Sotto di 13 punti nei primi minuti del terzo quarto, i Leoni hanno trovato la forza per cambiare volto alla partita, rispondendo alle difficoltà con una difesa più efficace e una maggiore varietà di soluzioni offensive. Un successo importante anche perché arrivato in quello che, alla vigilia, si presentava come uno scontro diretto nel Girone A.

La rimonta della Derthona dopo un avvio difficile

Per buona parte dell’incontro, la Derthona è stata costretta a inseguire gli avversari, capaci di sfruttare le qualità realizzative dell’ex Trento Steward e la presenza sotto canestro del centro Koprivica, alto 2,16 metri.

Il momento più complicato è arrivato all’inizio del terzo quarto, quando il divario ha raggiunto i 13 punti. Da lì, però, la formazione di Fioretti ha cambiato marcia, alzando l’intensità difensiva e trovando progressivamente le risposte necessarie per rientrare in partita.

La maggiore aggressività ha permesso ai bianconeri di limitare le soluzioni offensive del Burgos e di recuperare terreno. In attacco, invece, la Derthona ha potuto contare sul contributo di diversi giocatori, fino a completare la rimonta e prendere il controllo della gara.

Bortolani trascina i bianconeri, Hubb decisivo nella ripresa

Il miglior realizzatore della Baglietto Derthona è stato Bortolani, autore di 18 punti e costante punto di riferimento offensivo. Importante anche il contributo di Gorham, mentre Alibegovic si è distinto per la concretezza vicino al canestro, chiudendo con un perfetto 6 su 6 nei tiri da due punti.

Prezioso anche il lavoro a rimbalzo offensivo di Olejniczak, che ne ha catturati sei, offrendo alla squadra ulteriori opportunità per costruire le proprie azioni.

Tra i protagonisti della rimonta c’è stato soprattutto Hubb: i suoi 16 punti, tutti realizzati nella ripresa, insieme ai sette assist, hanno dato un contributo determinante al cambio di passo della squadra.

La vittoria per 89-79 premia così una Derthona capace di reagire nel momento più difficile e di trovare risorse diffuse per superare un avversario competitivo. Per i bianconeri arriva un successo prezioso in EuroCup, che conferma l’importanza di una prova di carattere in una sfida che poteva pesare molto sul cammino europeo della squadra piemontese.

Baglietto Derthona Tortona – Recoletas Salud San Pablo Burgos 89-79

(18-25, 36-45, 58-62)

Derthona: Eboua 3, Hubb 16, Gorham 15, Pecchia, A. Alibegovic 12, Di Meo n.e., Bortolani 18, Olejniczak 8, Maddox 3, Gazzotti n.e., Jallow 8, Durham 6. All. Fioretti.

San Pablo Burgos: Audige 9, Steward 22, Samar 9, Koprivica 14, Almazan 1, Diez 3, Guerrero 4, Radosavljevic 1, Sengfelder 2, Doumbouya 11, Lobaco 3, Taboada. Coach: Fisac.

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