Le fiamme devastano un’abitazione a Foglizzo, rogo domato dai vigili del fuoco

FOGLIZZO – Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 22 ottobre, in un’abitazione nel centro di Foglizzo (TO). Sul posto i vigili del fuoco del comando di Torino, con una decina di mezzi, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Hanno evitato che il rogo, in rapida propagazione, potesse estendersi alle abitazioni vicine.

L’edificio coinvolto ha comunque riportato pesanti danni, ma fortunatamente quando è scoppiato l’incendio non c’erano persone in casa.

Sono ora in corso gli accertamenti sulle cause del rogo da parte del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco.

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