Volley, bene Novara, perde ancora Cuneo

NOVARA – Turno infrasettimanale a due volti per le piemotnesi del volley femminile. L’Igor Gorgonzola Novara soffre i primi due set con una buona Omag Consolini Volley 1907. Dopo averli vinti a 23 e 22, le zanzare si impongono 25-16 nel terzo. Sedici punti a testa per Grobelna e Tolok, Bracchi si ferma a 11.

Serve invece un terzo set d’autorità alla Megabox Savio Vallefoglia, vinto 31-29, per superare la Granda Volley Cuneo. Nel primo set, combattuto, le tigri rimontano e fanno 25-22, più agevole l’andamento del secondo, che termina 25-17. Premio di MVP per Bolzonetti, eccellente con 21 punti, la migliore per Cuneo è Pucelj (17).

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – GRANDA VOLLEY CUNEO 3-0 (25-22, 25-17, 31-29)

IGOR GORGONZOLA NOVARA – OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 3-0 (25-23, 25-22, 25-16)

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