Barolo en primeur raccoglie oltre 1,14 milioni di euro per progetti solidali

GRINZANE CAVOUR – Un milione e 140 mila e 500 euro raccolti in una sola serata, per un totale di 5.674.800 euro dal 2021. È il risultato della sesta edizione di Barolo en primeur, l’asta solidale promossa da Fondazione CRC Donare ETS e Fondazione CRC, in collaborazione con il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

L’iniziativa sostiene oltre 120 progetti in ambito sanitario, sociale, educativo e culturale. All’asta sono state proposte 14 barrique di Barolo Gustava 2025, sette lotti comunali di Barolo e Barbaresco donati da 39 cantine, per un totale di 681 bottiglie, e 31 bottiglie storiche con annate fino al 1996. Le bottiglie en primeur saranno consegnate nel 2029, al termine dell’affinamento.

Tra le iniziative sostenute quest’anno dalla Fondazione CRC ci sono due progetti dedicati ai lavoratori stagionali delle vigne. Il primo è l’Accademia della Vigna, promossa dall’impresa sociale We.Co. per favorire formazione e inclusione nel settore vitivinicolo di Alba, Langhe e Roero. Il secondo prevede l’apertura ad Alba di un servizio temporaneo di accoglienza notturna per persone senza dimora e lavoratori stagionali privi di un alloggio stabile.

“Ogni euro raccolto si trasforma in valore sociale e in progetti che mettono al centro le persone”, ha sottolineato Davide Merlino, consigliere di Fondazione CRC Donare ETS. Per Sergio Germano, presidente del Consorzio di tutela, il successo dell’asta conferma la reputazione internazionale del Barolo e le potenzialità della formula en primeur. Il presidente di Fondazione CRC, Mauro Gola, ha invece evidenziato l’importanza di promuovere condizioni di vita e di lavoro dignitose per chi opera nelle vigne.

L’ultimo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre, quando la quindicesima barrique sarà battuta durante l’Asta mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, al Castello di Grinzane Cavour, in collegamento con Hong Kong.

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