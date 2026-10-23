Calcio serie A, vittoria da brividi per il Toro: Monza battuto 3-2, terzo successo di fila

TORINO – Il Torino di Ignazio Abate supera il Monza per 3-2 allo stadio Olimpico Grande Torino e centra la terza vittoria consecutiva, un traguardo che mancava da sette anni e mezzo. I granata partono forte e sfiorano il vantaggio con Cacciamani e Ismajli, prima di sbloccare il risultato al 38’: Simeone recupera un pallone dopo un errore di Ondoa e serve Fitz-Jim, al primo gol in maglia granata.

In avvio di ripresa un retropassaggio sbagliato di Comuzzo permette a Varela di firmare l’1-1. Il Torino reagisce e al 61’ Belghali trova il nuovo vantaggio con una splendida conclusione a giro. Al 72’ l’algerino si rende ancora protagonista, servendo a Vlasic il pallone del 3-1.

Nel finale il Monza aumenta la pressione, ma Perri è decisivo con alcuni interventi, tra cui una parata sul colpo di testa di Cutrone. Al 90’+3’ l’autogol di Patterson riapre la gara, ma i granata resistono fino al fischio finale. Grazie a questo successo, il Torino sale al 13° posto in classifica. Belghali e Vlasic si mettono in evidenza in una prestazione convincente della squadra di Abate.

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