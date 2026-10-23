Seguici su

SportTorino

Calcio serie A, vittoria da brividi per il Toro: Monza battuto 3-2, terzo successo di fila

Il Torino di Ignazio Abate supera il Monza per 3-2 allo stadio Olimpico Grande Torino e centra la terza vittoria consecutiva

Pubblicato

8 secondi fa

il

Aggiungi Quotidiano Piemontese come Fonte preferita su Google

TORINO – Il Torino di Ignazio Abate supera il Monza per 3-2 allo stadio Olimpico Grande Torino e centra la terza vittoria consecutiva, un traguardo che mancava da sette anni e mezzo. I granata partono forte e sfiorano il vantaggio con Cacciamani e Ismajli, prima di sbloccare il risultato al 38’: Simeone recupera un pallone dopo un errore di Ondoa e serve Fitz-Jim, al primo gol in maglia granata.

In avvio di ripresa un retropassaggio sbagliato di Comuzzo permette a Varela di firmare l’1-1. Il Torino reagisce e al 61’ Belghali trova il nuovo vantaggio con una splendida conclusione a giro. Al 72’ l’algerino si rende ancora protagonista, servendo a Vlasic il pallone del 3-1.

Nel finale il Monza aumenta la pressione, ma Perri è decisivo con alcuni interventi, tra cui una parata sul colpo di testa di Cutrone. Al 90’+3’ l’autogol di Patterson riapre la gara, ma i granata resistono fino al fischio finale. Grazie a questo successo, il Torino sale al 13° posto in classifica. Belghali e Vlasic si mettono in evidenza in una prestazione convincente della squadra di Abate.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *